Hoffnungslos überforderte Bischöfe

Überall Hysterie

Am 6. März, am Aschermittwoch, ist noch nicht alles vorbei. Die Basler Fasnacht steht noch bevor – sie beginnt erst am 11. März und endet drei Tage später. Grund genug, den ersten Teil der Monatsserie Hysterie der Fasnacht zu widmen. Denn was wäre die Fasnacht ohne Paradiesvögel, Überzeichnungen und viel Theatralik. Dieses Verhalten entspricht in der Psychologie einem Krankheitsbild, das früher Hysterie genannt wurde und heute als histrionische Persönlichkeitsstörung bezeichnet wird. Es handelt sich um Menschen, die in hohem Mass Aufmerksamkeit wollen und versuchen, diese durch ein übertriebenes Verhalten zu erreichen. Dabei wird alles dramatisiert, positive wie negative Gefühle, Probleme oder Ängste. Die Fasnacht hat somit viel mit Hysterie zu tun.